台灣產險前三季因防疫保單會計處理影響（先提列理賠金額準備以及保費按月入帳）稅後虧損1億餘元，但是從10月份開始，單月已獲利二億餘元，臺產表示，若未來台灣疫情控制得宜，第四季開始每月獲利將漸入佳境。

防疫保單雖然讓臺產營運出現一些「波瀾」，但臺產表示，由於臺產財務結構佳，臺產財務並沒有因理賠防疫保單而被拖垮，現在說「臺產防疫保單賠定了」還太早。

臺產前三季因認列防疫保銷售成本、理賠金額和賠款準備後，自結虧損是1.09億元，每股稅後虧損0.3元，ROA-0.53％，ROE-1.14％，簽單保費近70億元、自留滿期保費收入是50.5億元，分別較去年同期成長43.4％、44.7％。

臺產表示，扣除防疫保單後，前三季自結稅前盈餘是7.86億元，較去年同期6.16億元成長27.5％，因自留損失率和費用率同步下降核保盈餘也較去年同期增加。

臺產資深協理黃志傑表示，有關於防疫保單的部份，19億元的保費分12個月認列，因此，前三季才認列四分之三，還有四個月尚未認列，但是所有的成本都在今年元月就已完全認列，所以元月虧損四億多元，雖然前三季防疫保單對臺產影響是9億多元，但隨著時間的經過，滿期保費逐月認列後，影響數會愈來愈小，10月份就獲利2億多，因此，一至十月累計已轉虧為盈，若未來沒有賠案，每月會認列1.6億元的滿期保費，對臺產而言，就會是「淨賺」。