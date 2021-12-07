高市府第4季共有10標土地釋出，總面積4906坪。其中，最備受矚目為岡山重劃區及楠梓高雄大學特區。由於台積電計劃在高雄楠梓擴廠的效應影響，而這些標售的土地也正是台積電擴廠的周邊，房市趨勢專家李同榮措詞嚴厲直批，趁「積」炒地、帶動炒房歪風，政府難脫「原兇」「幫兇」之責。

李同榮指出，地方政府發現產業擴廠效應帶動的地價、房價上漲，的確是機不可失，竟然率先聞「積」起舞，趁「積」標售市有土地，此舉勢必帶動區域地價再創新高，很明顯的就會被質疑政府帶頭炒作土地。蔡總統曾說，房子不是用來炒的，但房子只是麵包，土地是麵粉，因此，土地是源頭，更不是用來炒的，政府趁「積」標地、炒地，違背蔡總統導正房市初衷，此風絕對不可長！

李同榮指出，政府在高談「打炒房」的同時，卻忽略房價高漲核心問題在於土地資源炒作，都一直規避打炒地的議題，也因為政府有說不出的秘密，國家需要財源收入、地方需要建設經費，因此，在房市進入主升段的同時，中央與地方政府為了大量財源收入，毫不忌諱的大舉標售土地，國產署與六都相互跟進，炒作土地標售不讓鬚眉，標售土地已成為中央與地方政府的重要提款機，而最迫切須要的社會住宅進度落後卻乏人關心，實在令人感到失望。

李同榮進一步指出，高談居住正義的政府官員，卻避談土地炒作的核心問題，只藉稅制打房，卻不論政策成敗；只論市庫增長，卻不論資金泛濫、地價上漲。說穿了，只打炒房不打炒地，就是唯恐打炒地會導至政府「自宮」的後果。而高談居住正義的部分學者，也是避談土地炒作議題，不論政府趁機標售土地炒高地價的前因，只論房價高漲的後果，說穿了，就是怕得罪政府，怕會沒有研究案可拿，影響到自己的生計。

至於不斷質疑房價不合理的立委、民代們，李同榮直指，也同樣是避談土地炒作的核心問題，只藉質詢高房價議題，表現對弱勢選民的關心，他們不論其打房主張是否正確，只論選民是否聽見他們在為「居住正義」發聲，令人質疑這一切政治操作，為的就是選票，更令人質疑，一切打抄房政策主張，是否只是在「打假球」？