11月車市比10月回溫，中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC在11月掛牌數合計4171台，月增13.6%，每日來店客數較上月顯著成長15%，銷售成績也提升。

中華汽車表示，11月商用車品牌CMC輕小商車銷售表現佳，中華菱利掛牌數1383台，較上月成長7%，得利卡整體掛牌數902台，較上月成長22.2%。此外，ZINGER P/U於上月推出三開式貨車車型，提供車主更實用、舒適及上下貨方便的使用功能，較上月成長90%。

雖然進口車受到晶片供車不足的影響，但在疫情平穩加上各品牌同步推出各種購車優惠及促銷下，11月汽車總市場規模仍比10月成長，總台數為40103台(含大車)，成長13.6%。

中華汽車雙品牌MITSUBISHI以及CMC在11月掛牌數合計4171台，月增13.6%，年減12.4%，總市占率10.4%；中華車11月掛牌數較上月成長13.6%，主要係11月起推出特定車型送沙發按摩椅的優惠購車方案，以及購買輕小商菱利就贈送4年或12萬公里延長保固等優惠奏效。