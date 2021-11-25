德國交易所表示，從下周一開始將允許交易員在法蘭克福股市交易到美國股市收盤為止，即德國當地時間晚上10點。德國交易所希望藉此拉攏更多客戶。

交易員指出，將交易時間延長兩個小時到晚上10點，可以提高交易量，但也會增加成本，並且競爭對手也可能仿效加入採取類似手段。

投資人可以透過當地券商Tradegate和Lang & Schwarz營運的平台進行交易。

Roseblatt證券歐洲股市分析師Anish Puaar指出，德國交易所在其交易平台上有大量外國股票，此舉可能吸引更多散戶的參與興趣。

儘管歐洲的散戶投資者持股規模遠小於美國，但歐洲散戶投資人在去年疫情期間有更多時間進行交易，散戶股票交易量也出現了大幅增長。

此外德國交易所表示，交易時間的延長，投資人可以在晚上時間對美國市場的事件做出反應。此外，此一延長也將影響到股票、ETF，以及共同基金；德國Eurex清算公司在今年9月推出的新證券清算平台，也促成了此一延時。

德國交易所股價表現遜於大盤，今年以來僅上漲2%，遜於德股基準指數的上漲15%，但是略好於倫敦股市。