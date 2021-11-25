核四重啟等四大公投將在12月18日登場，台灣大學地質系教授陳文山、中央大學應用地質所教授李錫堤及台灣海洋大學地球科學研究所教授李昭興等國內專家，今天召開記者會直指「核四耐震遠遠不足、重啟是困難重重」，核四重啟公投領銜人黃士修批評，學術不能脫離現實，何況幾位教授只是頂著地質學者的頭銜，發表「可能、不確定、不排除」的個人意見，這是一種學術欺騙。

黃士修說，陳文山始終逃避回答，如果要逼中央地調所接受「沒有證據就判定斷層相連」的假設，全國建築的耐震法規都要翻天覆地，雙北必須夷平重建，除非做到核電廠等級耐震規格。

黃士修說，這場「地質學者」記者會，拿不出任何人寫的研究論文，也沒有斷層影響的地震動值評估模型，更不提核四廠實際耐震值報告；他說，山崩地裂的七級劇震約0.4g，若發生在台北，城市先毀一半，對核四廠卻只是基本。核四廠地表耐震0.66g，反應器廠房高達1.32g，而且還能再加固。風險機率不是全有全無，科學研究必須定性定量。

黃士修認為，就算考慮他們假設的斷層，岩盤上的核四廠是唯一屹立不搖的建築，然而北台灣將在他們的要求下，撤離淨空不適合人類居住。這麼喪心病狂的做法，就為了反核集團要幹掉一座核四廠，我感到很遺憾。