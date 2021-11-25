光洋科經營權大戰又起，今天市場派支持者刊登報紙廣告「請政府趕快出手，阻止馬堅勇踩紅線危害台灣」，呼籲避免台灣半導體產業機密輸出中國，避免台積電的製造技術被中國刺探，不要為中資企業注資出力，製造光洋科競爭對手。沒想到廣告一刊出，原本上午還可順利進入的中國光微半導體材料有限公司(以下簡稱光微科)官網就馬上關閉，顯示暫行關閉維護中，時機之湊巧，讓人不禁懷疑是否其中真的有不可告人的隱情。

對於這份廣告內容，光洋科新董座王炯棻感到痛心不已，想到台灣科技業努力這麼久，台積電串聯起來的供應鏈，成為台灣最驕傲的經濟實力，若馬堅勇涉嫌錢進大陸、技轉中國屬實，這將傷害台灣的半導體產業非常鉅大。

光微科官網。（品觀點提供）

而日前馬堅勇記者會上大罵台鋼在刨護國神山台積電的根，不禁想問，到底是誰在刨護國神山的根？

光微科官網 。（品觀點提供）

根據廣告內容，來自中國光微半導體材料有限公司(以下簡稱光微半導體)的官網資料顯示，光洋科前董事長馬堅勇在2017年開始與中資合作開發3nm銅錳靶材，而馬堅勇自稱努力11年，終於在2020年5月將3nm銅錳靶材通過驗證，正式進入台積電供應鏈，到了2021年1月中國光微半導體就在寧波成立了。

廣告刊登後，官網進行維修。（品觀點提供）

光微半導體官網資料顯示，今年3月份光洋科成為創始股東，持股大約20％，也就是光洋科一打進台積電，光微半導體就成立，時間點的巧合，讓人不禁擔心光洋科把更多的技術帶進光微半導體，也就是光洋科出錢、出力幫自己製造競爭對手？

在光微半導體在官網上的簡介，成立目的就是要為中國半導體和晶片產業的快速騰飛提供有力支援和幫助，主要生產銅鋁、銅錳、高純鎳鈷靶材，產品線覆蓋90-3奈米晶片製造工藝所需濺鍍靶材，這些都是光洋科目前正在做的。

同時官網上還寫了光洋科與光微半導體，會在電子專用材料方面展開深入合作，共同成長為半導體產業細分領域的先進技術引領者。說明了光洋科要用技術協助光微半導體成長，光洋科這不是給錢又給技術，在扶植打擊自己的競爭對手嗎？

不光是這樣，光微半導體的股東有80％是中資，背後還有中國官方。今年9月，光微半導體完成天使輪融資引進了「寧波市天使投資引導基金有限公司」，這家公司背後有兩個官方單位，一个是「寧波市人民政府國有資產監督管理委員會」以及「浙江省財政廳」，讓人擔心馬堅勇把光洋科的專利技術輸出給中資企業，未來將會傷害台灣半導體產業。