中國外交部駐香港特派員公署微信公號25日消息，針對英國外交發展部更新所謂人權和民主報告，對包括中國在內31個國家的人權狀況說三道四，並對香港事務指手畫腳，粗暴干涉中國內政，中國外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方反躬自省，收起「教師爺」般的惺惺作態。

發言人表示，隨著《香港國安法》的制定和特區選舉制度的完善，香港社會重歸秩序和穩定，市民重拾安寧和自由，香港迎來良政善治新篇章。英方罔顧香港形勢趨穩向好、民心思安的事實，肆意汙蔑抹黑特區政府依法施政，假借《中英聯合聲明》妄議香港人權和民主。中方已多次正告英方，隨著香港回歸及各項後續工作的完成，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏！

發言人指出，英國自身在人權問題上劣跡斑斑，應該拿面鏡子好好照一照。其民眾生命權和健康權受到漠視，少數族裔生活狀況惡化，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再創新高，英軍更在阿富汗、伊拉克戰爭期間虐待傷害當地無辜平民，暴行累累。試問英國有何顏面以「教師爺」姿態對他國事務妄加評判，又有何資格督促他國履行英方自認為的國際義務？

發言人表示，英方打著人權、民主旗號抹黑香港形象、擾亂香港法治、唱衰香港發展的卑劣行徑不得人心。敦促英方立即停止干預香港事務、干涉中國內政，奉勸英方反躬自省，認真檢視自身在人權方面的斑斑劣跡，停止信口雌黃的荒唐謊言，停止欺世盜名的拙劣表演。