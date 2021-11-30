大陸央視新聞11月30日報導，香港特區政府11月29日公布2021年立法會換屆選舉選民從大陸返港投票安排。香港特區政府將在香港／深圳邊境管制區香港一側設立投票站（管制站投票站），方便身在大陸的港人選民投票。

香港特區政府表示，大陸出入境管制部門已同意，屆時將臨時性啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸。有關安排採取預先登記制度並設名額限制，最高登記名額總共為11萬1000個。票站（投票所）採取全閉環式管理，投票時間結束後，投票站會轉變成點票站（開票所）。

身在大陸的已登記選民（但不包括選舉委員會界別的選民），在成功登記及符合相關的指明條件後，可在投票日的投票時段（即上午8時30分至22時30分）在管制站投票站投票。

大陸衛生防疫管理部門同意在符合相應的衛生防疫要求前提下，成功登記的選民如在指定管制站投票站投票後隨即返回大陸，可獲豁免大陸的集中隔離或醫學監察安排。

為確保有關安排能有序進行及有效控制疫情風險，所有參與安排的選民必須預先登記。

獲確認登記成功後，選民須在入境香港前48小時內到大陸任何一家獲國家衛生健康委員會認可的核酸檢測機構進行新冠病毒核酸檢測，並在離開大陸及入境香港時出示有效核酸檢測陰性結果證明（紙質報告或電子版本報告）。另外，有關選民亦須出示大陸綠色健康碼。