根據CRIF中華徵信所最新出版的「2021年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，2020年在COVID-19疫情影響下，百大集團在總體投資家數、總體營運及全球佈局也呈現許多的關鍵性的轉折。其中最重大的轉折，就是百大集團海外投資家數連續第二年下降，反而啟動了十年來首見的國內大投資潮。此一大投資潮趨勢形成，將有助於國內產業供應鏈投資的擴大及速度加快。

CRIF中華徵信所觀察百大集團在全球各地區的佈局消長指出，百大集團的投資戰略正在發展四個轉變趨勢，一是毛利的先進製造將以台灣為主體、二是對中國大陸的新增投資將持續趨緩、三是配合國際供應鏈的要求，逐漸加大對印度及東協的投資力道、四是除非美國有強力的干預，否則基於成本考量百大集團並不會出現美國投資潮。

CRIF中華徵信所分析指出，2020年百大集團在全球投資家數，呈現「兩升三降」的情況。「兩升」係指百大集團全球投資家數較2019年增加30家，創下8719家的歷史新高；同時其中國內投資家數達2987家創下歷史新高，不僅較2019年增加113家之多，也是自2010年以來首次國內投資家數增加超過100家，並且是連續四年投資家數成長。

「至於三降」的第一降是，百大集團整體海外投資家數由2019年的5815家下降到5732家，大減83家，也為百大集團連續兩年整體海外投資家數衰退。第二降是對中國大陸以外的海外投資家數雖只減少了15家，同樣為連續兩年投資家數減少。第三降是對中國大陸（含港澳）投資家數只有2580家，不僅為近五年來投資家數的第3度下降，同時單一年度投資家數下降68家，也為百大集團投資中國大陸以來所首見。

CRIF中華徵信所認為投資家數「兩升三降」的態勢，顯而易見的是美中貿易戰，美國對中國大陸的經濟制裁，以及疫情的雙重影響，百大集團不僅對外投資進行整併及投資心態趨於觀望，更對中國大陸投資怯步。與此同時百大集團反向選擇在國內進行投資佈局，因而創下十年來單一年度增加分子企業最多的一年。若回溯至2016年蔡總統就任以來，百大集團在不計算併購公司的基礎下，在國內新設分子企業家數高達195家之多，相當於平均每一個集團新增投資2家分子企業，且有55家新設分子企業集中於2020年下半年至2021年上半年設立，透露出自美中貿易戰以來大型集團返台投資的趨勢明朗化，亦顯示政府鼓勵及支持大型企業返台投資的政策奏效。百大集團率先在台加碼投資的領域遍及綠能、IC設計、IP矽智財、鋰電池、智慧照明、生技醫療、精密化學、軟體服務開發及系統整合、自動機器人及解決方案、物流等現今全球主流產業，有助於台灣產業的升級、創新及轉型。