哥倫比亞、智利和秘魯三個南美洲國家證券交易所周二同意合併成為一家區域型控股公司，之後將創立拉丁美洲第二大證券交易所。

三大交易所在聯合聲明中表示，這家控股公司總部將設於智利，不過該合併案仍待各國監管機構批准。

根據協議，智利交易所將持有合併後控股公司4成股份，哥倫比亞交易所持有另外40%股份，秘魯則取得其餘20%股份。

哥倫比亞證券交易所負責人Juan Pablo Cordoba表示，哥倫比亞、智利和秘魯三國證交所董事會今天批准這項整合計畫，我們將全力完成這個偉大的成就。

該聲明指出，這項三合一計畫的估值，將基於三大證交所的平均估值而計，其中，智利證交所的估值約為2.59億美元、哥倫比亞證交所約為2.48億美元、而秘魯證交所的估值約為1.38億美元。

這項規畫已久的合併案將吸引更多債券發行者，並可提高國際參與、擴大年金基金的區域投資，並增加衍生品數量。

該三大南美洲交易所估計，合併後控股公司的收入將比三家個別交易所的收入總和成長47%。