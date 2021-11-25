經濟學家表示，重創卑詩省（British Columbia）橋樑、道路和鐵道的洪災，將削弱加拿大第四季的經濟成長力道，並導致通膨加劇，但加拿大央行的升息時間點可能維持不變。

BMO Capital Market Economics首席經濟學家Doug Porter表示，我們正試圖了解這個複雜的情況，後續將觀察這些交通中斷的情況將持續多久。

該經濟學家預估加拿大第四季經濟成長率恐將較去年同期砍半，僅剩3.0%。考量到洪災和全球供應斷鏈造成的影響，該經濟學家亦將加拿大全年經濟成長預測從5.0%下修至4.8%。

不過，Porter也表示，對加拿大央行而言，經濟成長數據減弱的影響有限，因為供應端受到打擊，可能進一步推升通膨。

經濟學家們清楚了解，近期內這場洪災將對加拿大的國內生產毛額（GDP）預測造成重大影響，但經濟成長反彈的速度存在相當大的不確定性。

Desjardins Group首席經濟學家Jimmy Jean出具報告指出，在形勢仍然不明的情況下去量化整體經濟的影響，這樣的評估將充滿不確定性。他舉例2013年艾伯塔省（Alberta）的洪災雖然對當時的經濟造成衝擊，但之後加拿大經濟很快就反彈回升，他表示：「在發生自然災害後經濟迅速復甦，這是相當典型的發展」。

上個月在發生洪災之前，加拿大央行已經下修經濟成長預測，並暗示可能在2022年的「第二季或第三季」開始升息。