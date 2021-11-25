針對光洋科前董事長馬堅勇要求員工向股東收取臨時股東會委託書一事，金管會25日表示，光洋科公司本身不可以參與徵求臨時股東會委託書行為，而且，集保中心已經要求光洋科的股務向公司轉達「絕對要遵守相關規定」。

介入光洋科經營權之爭的台鋼集團今天向媒體出示Line對話截圖顯示，馬堅勇成立的委託書收取小組向股東出示員工識別證、與馬堅勇合照、馬堅勇著作的出書證明，並提供Line聯繫方式讓股東親自與馬堅勇語音對話確認，以確保能得到散戶的支持。

台鋼支持的光洋科新董事長王炯棻因此指控，光洋科公司並非股務代理機構或徵求人，員工向股東收取臨時股東會委託書屬非法徵求，批評馬堅勇為鞏固個人經營權，做出公司治理最壞示範。

王炯棻還指控，馬堅勇指示光洋科成立「臨股會委託書收取小組」，不僅違反委託書使用規則，還涉及《證券交易法》特殊背信罪，擾亂資本市場秩序。

對此，金管會證期局副局長郭佳君表示，根據媒體報導的LINE截圖內容，金管會已經要求集保中心進行查核了解。

郭佳君表示，規定公司本身不可以參與徵求臨時股東會的委託書的行為，如果馬堅勇是合格的委託書徵求人，並委託公司員工代為徵求，員工也不可以在上班時間進行。

她強調，光洋科公司本身就是不可以參與徵求委託書行為，為此，集保中心已要求光洋科股務向公司轉達，絕對要遵守相關規定。