台灣民意基金會董事長游盈隆11月在臉書PO文悼念前駐泰代表李應元，文中曾提到民進黨立委蘇治芬未兌現讓李應元參選雲林縣長的承諾。蘇治芬今（1）日發出千字文坦言自己負了李應元兩次，並祈求原諒。

蘇治芬在臉書表示，自己和李應元的波折不只有一段，一是請他回來當副縣長和選下一屆縣長；二是李應元跟現任中選會主委李進勇、立委劉建國拚民進黨黨內縣長初選那一段。她並坦言「二個波段我都有負應元」。

對於第一段波折，蘇治芬說，2008年體檢時發現腦內有一個白點，覺得身體狀況撐不過跟張家對峙的連任攻勢，所以請李應元回來提前佈局並答應他，會做他的總幹事，而自己當時只有要求李應元，不要對外提及她的身體問題，後來當然不如期待發展。

至於第二波段對李應元的虧欠，蘇治芬指出，當時她大力支持李進勇通過黨內縣長初選這一關，以當時的政治氛圍，她認為要由李進勇出缐才能挑戰張家的地盤結構，因此把對李應元的應允擱在一邊，「對他造成我無以彌補的錯誤和遺憾，令我想來就悲痛不已」。

蘇治芬說，自己行事一向自許要磊落，但還是犯了不少錯誤，總是自以為自己是為大局，不知人世間情懷有欠會伴，悔不自己；她並表示，「應元，你已植存樹葬，一坟如土，願塵灰揚起，如你的大氣和笑容，原諒我吧！」