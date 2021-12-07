緬甸洛興雅難民今天控告社群媒體臉書，稱該公司沒有阻止仇恨言論在其平台上散布，讓針對這個弱勢少數民族的暴力行為加劇，要求臉書賠償1500億美元（約新台幣4.2兆元）。

法新社報導，這起在加州法院提起的訴訟，稱讓臉書（Facebook）得以運作的演算法宣揚假消息和極端主義思想，釀成真實世界的暴力行為。

法院文件指出：「臉書像部機器，只有單一的任務，就是成長。」

「不可否認的事實是，臉書在仇恨、分裂、假消息的助長下壯大，結果讓數十萬計身心俱疲的洛興雅人（Rohingya）生活在水深火熱中。」

洛興雅人多為穆斯林，儘管已在緬甸開枝散葉好幾代，但在當地仍被視為侵入者而普遍受到歧視。

緬甸2017年在軍方支持下展開鎮壓，讓數十萬洛興雅人被迫越過邊境逃到孟加拉，之後便一直住在雜亂無序的難民營內，聯合國稱這種行動等同於種族滅絕。

其他許多仍住在緬甸的洛興雅人，他們在那裡無法取得公民身分，飽受當地社區的暴力相向，及執政軍政府的歧視。

訴訟稱，臉書的演算法使易被帶風向的用戶加入愈來愈極端的團體，這種情況「很容易被專制的政治人物和政權所利用」。

長期以來，維權團體一再指控在防範虛假和錯誤訊息於線上的散布，臉書做得不夠多。

批評的聲浪指出，即便臉書在其平台上收到有關於仇恨言論的警示，但該公司並未採取行動。

他們指責臉書這家社群媒體巨擘允許假消息氾濫，影響少數族裔的生活，並扭曲如美國等民主國家的選舉，讓毫無根據的詐欺指控在同溫層間流傳，讓選舉舞弊的流言甚囂塵上。

今年，大量臉書內部文件外洩，指該公司知道可能會危害其數十億用戶中的一部分人，但高層卻仍選擇追求自身成長而非維護用戶安全。臉書的母公司現在稱作Meta。

此案的吹哨人郝根（Frances Haugen）10月告訴美國國會，臉書在一些國家「煽動族裔暴力」。

根據美國法律，臉書不太需要為其用戶的發文負責。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1101207