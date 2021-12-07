近日天氣偏冷，而冬天正好是心血管疾病好發的季節，因此每個人都一定要注意保養身體，營養師夏子雯就在臉書粉專分享4個「保命妙招」，包含多喝水、攝取好油、控制BMI以及攝取足夠的膳食纖維，簡單的小動作就可以減少心血管疾病的威脅。

營養師夏子雯在臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文，表示常聽到「心血管疾病最無情」的說法，再加上最近氣溫多變，更要好好保養自己的身體，因此她分享了4大心血管的養生原則，只要好好掌握、遵守，就可以減少心血管疾病的威脅。

1、控制BMI（身體質量指數）在正常範圍

體重過重或肥胖都會增加心血管疾病的風險，所以務必要控制飲食內容，BMI的部分則建議要控制在18.5-24之間，且男性腰圍<90公分、女性腰圍<80公分。

2、攝取足夠的膳食纖維

膳食纖維多來自於蔬菜、水果，以及全榖雜糧、豆類中，這類型的食物通常也含有各種植化素，能夠增強人體的抗氧化力、強化血管健康程度。

3、適量的好油

注意多元不飽和脂肪酸ω-3與ω-6的平衡，降低發炎反應；平時則多選擇單元不飽和脂肪酸ω-9含量高的烹調用油，像是苦茶油、橄欖油、玄米油等；此外每天攝取一湯匙堅果種子，如：核桃、杏仁、腰果取代部分油脂，因含豐富單元不飽和脂肪酸、維生素E及多種礦物質如鉀、鎂，對人體有益處。

4、多喝水

每天需攝取「體重x30-35毫升」的水量，如果水喝太少就會增加血液濃稠度，加速血球老化。