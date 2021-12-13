蕭敬騰（老蕭）向來熱心公益，即使目前身處大陸工作，仍不時透過網路看台灣新聞，關心台灣疫情以及各界弱勢需要，透過朋友詢問怎麼幫忙，近日他將自己旗下乾拌麵副業結合公益，盼透過大眾幫忙為嚮光的小朋友們及家庭度過這個寒冬，不過由於老蕭行善實在太低調，眼看活動只剩不到5天仍有34戶家庭急需幫助，老蕭的好友林心如等人跳出來暖心發聲，以公益人物力量呼籲民眾一起送愛，讓孩子們快樂迎接耶誔及新年。

老蕭從小在萬華長大，深知社會底層貧苦，因此出道後只要有能力就會捐款行善，至今已捐超過4000萬善款，經紀人也表示，蕭敬騰一直都有在回饋社會，該做的都有做，不需要特別說明。嚮光協會今年為育幼院的孩子們還有50戶的原住民家庭提供主食麵食，結合老蕭的「辣椒先生」拌麵，民眾只要上網訂購就可立即分享愛心。捐款詳情可上嚮光協會查詢brightside.tw。