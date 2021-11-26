最新預報顯示，北方冷空氣正集結準備南下，且不來則已，一來就是兩波，不排除達「大陸冷氣團」等級，北台灣急凍、低溫下探10度！未來一周，民眾應做好保暖及禦寒準備。冷氣團未達，大雨先至，中央氣象局今針對基隆北海岸發布大雨特報。

「這次冷氣團真的要來了」，12月1日起進入冬天，根據各國模式模擬，一波乾冷空氣將南下，北台灣首當其衝。氣象專家吳德榮指出，30日鋒面快速掠過後，北部濕冷轉乾冷，平地最低溫先降至13度左右；下周三（1日）冷空氣籠罩，早晚非常冷；下周四（2日）清晨受「輻射冷卻效應」影響，氣溫將驟跌至10、11度。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，冷空氣不只一波，下周五（3日）還有一波更強的，恐怕帶來更低溫。下周台北氣象站有機會測到低於14度低溫，符合「大陸冷氣團」定義。吳德榮表示，雖然仍有不確定性，但已看到這樣的跡象，呼籲民眾做好保暖工作。

今北海岸、東半部有短暫雨，局部山區也有降雨機率，桃園以南晴時多雲，中南部白天微熱早晚偏涼。今各地氣溫：北部16至22度、中部17至26度、南部18至28度、東部17至25度。