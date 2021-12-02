中央氣象局表示，本周受到輻射冷卻影響，清晨氣溫偏低，且一直持續到周末，氣象達人彭啟明指出，周五到周六清晨，有機會比目前再降約1度，空曠地區有機會跌到10度以下，氣象專家賈新興並預告，下一波冷氣團預計下周二至四(7日-9日)影響台灣。

冷颼颼！明更冷恐破10度 氣象局最新說明｜2021.12.02

氣象局表示，明天(3日)天氣跟今天(2日)很類似，清晨仍然要注意輻射冷卻影響，各地低溫普遍都會來到12到14度，特別在西半部、宜蘭、花東縱谷空曠地區及近山區平地局部低溫會來到10度、11度，白天開始各地高溫都會回升到21到25度，特別要注意北部、東北部日夜溫差會來到6至8度左右，中南部及花東地區日夜溫差甚至接近10度；迎風面的北部及東半部雲量較多，東半部地區有零星短暫雨，其他地方大多為多雲到晴。

2至3日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(4日)各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨；夜晚清晨仍受輻射冷卻影響，天氣偏冷，各地普遍有12至14度的低溫表現，西半部、東北部及花東縱谷甚至容易有局部10、11度低溫出現，請大家務必做好保暖工作，白天陽光照射下，氣溫稍回升，北部、東北部及東部高溫在21、22度上下，其他地方23到25度，中南部日夜溫差可達10度以上。

下周日、一(5日、6日)高壓東移出海，冷空氣進一步減弱，氣溫逐漸回升，連同清晨的低溫也較前幾日高；水氣為本期最多的兩天，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二、三(7日、8日)東北季風稍增強，不過這波冷空氣強度偏弱，主要影響到北部及東北部地區高溫略降，其他地區氣溫變化不大；雨區方面，僅大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。

下周四(9日)東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有局部短暫雨。10日至12日台灣附近風場為偏東風，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。