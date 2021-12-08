冷空氣下周到，中央氣象局表示，下周一(13日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，北部、東半部局部短暫雨，直到下周三(15日)東北季風減弱。此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周南方出現颱風訊號，可能導致南方水氣飄來台灣，導致降雨增加。

氣象局表示，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖10.4度，受東北季風影響，今天北部及東北部較涼，其他地區早晚亦涼，降雨方面，東半部有局部短暫雨，大台北山區零星短暫雨。周四至周日（9日至12日）東北季風減弱，北部、東北部氣溫逐日稍為回升，降雨僅東半部及大台北有局部、零星短暫雨。

氣象局表示，下周一（13日）東北季風增強，下周二（14日）東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。接著下周三至下周五(15至17日)東北季風減弱，各地氣溫回升。

颱風方面，台灣颱風論壇在臉書指出，下周南方有颱風的訊號，雖不至於直接來台，但可以注意水氣會不會北飄來台灣，導致降雨增加。對此，氣象局分析，南方海域較溫暖，確實有些模式模擬有熱帶系統，但變動很大，等有雲系生成再討論。