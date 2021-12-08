藻礁公投議題持續延燒，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨(7日)和國民黨立委李德維等人趁潮水退趕赴實地再度勘查，李在臉書揭露，「清晨五點抵達大潭藻礁，這回我們直衝施工處，一舉戳破了蔡總統與蘇貞昌的謊言，三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上」。畫面曝光後，引發網友熱烈討論，留言表示，「民進黨玩完了」、「傷害藻礁，有圖為證」。

李德維在臉書指出，與辦公室主任林冠勳拂曉出擊，直抵棧橋，一切真相大白，棧橋就插在藻礁上，而獲邀同行的潘忠政也當場指出三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，讓藻礁生態系慢性死亡。

對此有網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》、《批踢踢》相關新聞底下留言表示，其中《Yahoo新聞》有超過750則留言，網友紛紛表示，「藻礁已經永存(心中)了」、「重新定義『永存』」、「希望我們百姓不要當大笨蛋」、「證據十足，如果還可以硬拗，就真的厲害了」、「誰都知道這就是破壞藻礁生物和生態」、「你看看，又說謊了，該相信誰？」

中油指出，三接外推、棧橋連接的方案，不僅沒有蓋在G1、G2藻礁區上，且是對環境影響最輕微的方案。棧橋對礁石影響，早在2018年提出方案的3年前已清楚說明，藻礁聯盟也都了解。現在同一群人卻稱這是所謂戳破謊言，顯然是為了公投的政治操作，中油表達高度遺憾。