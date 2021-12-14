國民黨主席朱立倫、侯友宜今（14日）下午同台出席第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。（蔡雯如攝）

國民黨主席朱立倫、侯友宜今（14日）下午同台出席第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜13日在臉書發文「我對公投的看法」，質疑公投議題變成填鴨式圈叉題，引發藍、綠人士圍剿，國民黨主席朱立倫、侯友宜今（14日）下午同台出席第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮，典禮會場內朱上前輕拍侯肩膀稱，「彼此互動都很良好，都有溝通！」

第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮今（14日）下午2時許在新北市新店裕隆汽車城圓頂劇場登場，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫先後出席典禮，朱立倫受訪後步入會場主動上前跟侯打招呼，朱輕拍侯肩膀稱，「彼此互動都很良好，都有溝通！」

朱立倫受訪時強調，侯市長跟自己一樣呼籲趕快出來投公投票，用公投票站在民意這邊，告訴執政當局你錯了。

朱立倫表示，最重要是呼籲大家最後關鍵、周六一定要出來投票，公投是民主的展現，面對目前執政無能又鴨霸的民進黨，只有全民站出來，跟民意站在一起，大家支持公投。

媒體追問侯友宜發文後氣勢轉弱，朱回應，再一次強調，全民拚公投，對於目前執政無能、鴨霸的民進黨，必須跟人民站在一起，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，必須跟民眾站在一起，「我們不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？」

朱立倫表示，這4個公投主題要請問民進黨朋友，摸摸良心想一想，真的要萊豬進口嗎？真的要破壞千年藻礁嗎？真的要讓台灣沒有穩定能源、乾淨空氣嗎？真的要浪費社會資源，公投大選一定要分開嗎？呼籲所有的朋友想一想，趕快站出來。