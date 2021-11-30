冷氣團南下，今(30日)晚起氣溫驟降，而且越晚越冷！中央氣象局表示，預計明、後天(1日、2日)晚間將會最冷，北台灣最低溫可能掉到13度以下，南台灣也可能下探14度，空曠區域會更冷。氣象達人彭啟明預告，第一波有感低溫會在明天(周三)清晨，尤其西半部或東半部要注意輻射冷卻低溫，不排除空曠地區或丘陵地會掉到10度以下。

冷氣團報到冷吱吱！ 氣溫恐探10度以下 氣象局最新說明｜2021.11.30

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，冷氣團的邊緣已經來到台灣北方近海，再過幾個小時冷空氣就要大舉南下，各地將明顯轉冷。北部周三全天氣溫都偏低，周四後大陸高壓減弱，白天有陽光，但雲量減少有利輻射冷卻，因此夜間低溫還是偏低，一些內陸測站還有機會更低一些。

氣象局長鄭明典貼出台北市中正區氣溫預報，表示今(30日)晚就要衝一波低溫。(圖/截自鄭明典臉書)

氣象粉專預告冷氣團南下，今(30日)晚起氣溫驟降；此外，關島附近生成的今年第21號颱風妮亞圖，未來將在遠洋北轉，對台灣天氣沒有影響。(圖/天氣風險 WeatherRisk)

彭啟明強調，今天開始尤其是下半天的轉變，會持續到周六，務必要提高警覺。北部今天晚間剩下16-17度，越晚降溫越多，中南部則是較北部晚幾個小時，可能到周三凌晨就會有感覺。

第一波有感的低溫會在周三清晨，預期北部市區低溫有機會跌到13-14度，中部約15度，南部17度，空曠地區低溫約比市區降2-3度，要看輻射冷卻效應，不同地區差異很大。周三白天北部仍受到冷空氣影響，白天回溫有限，約14-16度，南部白天有機會到22-24度，南北有顯著差距。

不過接下來幾天，這波冷高壓勢力仍滯留，清晨輻射冷卻低溫仍要注意，西半部或東半部都要注意空曠低溫可能下跌到10-12度，不排除很空曠的地區或丘陵地會有10度以下低溫。

30日至12月1日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局表示本周開始入冬，並列出今年冬天3重點。​(圖/氣象局)