中央氣象局表示，明天(7日)東北季風稍增強，水氣還是偏多，今晚到明天清晨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率；周三(8日)北部及東北部氣溫會略降1、2度，周四起氣溫逐日回升，一直到下周一、二(13、14日)東北季風將再度增強，北部及東北部天氣轉涼，氣溫下降。

明天(7日) 基隆北海岸、宜蘭仍是降雨機率最高的區域，桃園以北及花蓮、台東有局部短暫雨，白天水氣逐漸減少，降雨會慢慢趨緩，新竹以南則維持多雲到晴，中南部有陽光；清晨各地低溫16至19度，中部及苗栗一帶仍有14、15度較涼冷的低溫，白天高溫北部及宜花約20到22度，中部及東南部24至26度，南部則維持在27度左右，中南部日夜溫差大。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(8日)東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，主要影響的區域為北部及東北部，這些地方溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，其他地方變化不大；迎風面降雨減少，剩下東半部地區有局部短暫雨，大台北地區降雨較為零星，其他地區為多雲到晴。

周四至下周日(9日至12日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。

下周一(13日)東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。14日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。15日，16日東北季風減弱，各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。