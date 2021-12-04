今天(4日)清晨苗栗創5.9度最低溫，台北站也下探12.9度，輻射冷卻作用影響，各地日夜溫差大。中央氣象局表示，明(5日)氣溫漸回升，清晨西半部氣溫仍低，基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生機率。

明天(5日)北台灣水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生機率。(圖／中央氣象局)

明天(5日)北台灣水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭地區降雨較全面，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣；溫度方面，高壓東移出海，冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，但清晨各地氣溫仍偏涼冷，尤其竹苗以南至台南受輻射冷卻影響，低溫僅12至15度，空曠地區及近山區平地局部低溫10、11度，其他地區低溫約16至18度，白天高溫，北部及宜花20至22度，其他地區23至25度。

下周一(6日)與周日天氣相當，清晨的低溫也較前幾日高，但中南部清晨還是受到輻射冷卻影響，仍然偏冷，日夜溫差較大；水氣為本期最多的兩天，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

下周二、下周三(7日、8日)東北季風稍增強，不過這波冷空氣強度偏弱，主要影響到北部及東北部地區高溫略降，其他地區氣溫變化不大；雨區方面，僅大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。