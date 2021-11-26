由花蓮縣政府、旺旺文教基金會、中國時報舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，疫情舒緩後，全台巡迴公益演唱團來到花蓮，23日晚間花蓮原住民文化館開唱，知名歌手包括民歌王安子王瑞瑜、鐵肺歌手楊蒨時、星光幫盧學叡，還有超偶選秀脫穎而出的江明娟，原住民超模安歆雲、高蕾雅輪番登台，經典老老歌一首接一首，現場400多名志工朋友隨音樂揮舞螢光棒、尖叫聲此起彼落，度過美好的一夜。

鐵肺歌手楊蒨時傳透力的歌聲震撼全場。（攝影喜朵力 張曜）

超偶歌手江明娟一曲《我想有個家》感動了現場來賓。（攝影喜朵力 張曜）

縣府社會處長陳加富表示，花蓮成功與觀光結合，在各行各業都有志工朋友默默奉獻，疫情紓緩後，昨晚邀請志工放鬆心情，也藉此向全縣8000位志工朋友致意，志工讓花蓮更美好。

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，旺旺集團用行動力關愛社會，在疫情爆發期間，台灣處於不安定狀態，但是志工朋友們奉獻己力，讓疫情趨緩，恢復以往的安定，志工是台灣安定的力量。

民歌王子王瑞瑜一首《往事只能回味》帶入志工走入時光隧道。（攝影喜朵力 張曜）

超模安歆雲帶動唱讓志工們樂逍遙。（攝影喜朵力 張曜）

花蓮場次在台灣原住民族文化館開唱，現場聲光效果佳，身為花蓮媳婦的藝人杜詩梅擔任主持人開場後，來自台東的江明娟以「你是我花朵」開場，接著感性歌曲「我想要有個家」，把所有觀眾帶入了音樂的世界，楊蒨時帶來「一樣的月光」展現出傳透力高亢的歌喉，震撼了全場出席的志工與來賓，掌聲不斷，盧學叡則高歌「我愛你」展現青春魅力，引起台下陣陣尖叫，紛紛合影留念。

星光幫盧學叡魅力十足讓婆婆媽媽尖叫聲不斷。（攝影喜朵力 張曜）

高蕾雅身懷六甲隨著音樂搖擺毫不遜色。（攝影喜朵力 張曜）

接棒上場的高蕾雅帶來「一想到你」等3首快歌，炒熱現場氣氛，「星光幫」安歆雲高歌「新不了情」，讓眾人踏進時光隧道，著名民歌手王瑞瑜壓軸一連演唱「春風」、「往事只能回味」等多首膾炙人口名歌，讓現場老一輩的聽眾如同進入時光隧道，進入年輕回憶，台上台下唱成一片。