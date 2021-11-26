建通(2460)持續拓展銅加工技術，推出異形導體銅材加工服務，目前有兩家客戶送樣，順利的話，可望於明年第1季到第2季量產交貨，建通總經理何易霖表示，明年成長動能來自於車用電子連接器、電工端子及異形導體銅材，明年營收可望持續成長，獲利可望因產品組合轉佳，成長幅度優於營收。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，由於技術門檻不高，產業競爭激烈，2017年到2020年公司陷入虧損困境，為提升競爭力，公司逐步降低毛利不佳產品接單，過去高性能銅合金之異型導體銅材長久以來皆為歐洲及日本企業壟斷，受疫情影響導致進口交期拉長，建通以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，現已獲得泰科、宏發、拓緯、一詮等下單開發。

何易霖表示，異型導體銅材主要應用在功率導線架(Power-Lead Frame)、新能源車用端子、車用端子及連接器端子(魚眼端子、電工端子)，雖然目前占比是0，但有兩家客戶達送樣階段，其他客戶也在開發中，未來可望陸續送樣，已達送樣階段的兩家如果快的話，快則明年第1季、慢的話第2季就會量產交貨。

就今年前10月合併營收來看，車用連接器占比約7.37%，家電端子占比80.09%，電子連接器約占0.4%，電工端子約占0.44%，環保微無鉛銅製品占10.54%，其他占1.16%，異型導體銅材為0。

建通日前和國際連接器大廠泰科完成簽訂供應與採購總協議，以及質量保證協議，何易霖表示，此次公司是認證汽車事業部，未來主要提供新能源車高壓連接端子之機加工製品，並接續間接提供汽車高階端子連接器之異型導體銅材產品，公司在取得門票後，要跨其他事業部就不難，未來也會擴大至其他國際大廠。

在環保微無鉛銅製品方面，何易霖表示，截至目前為止，歐盟銅合金中鉛含量小於1000ppm豁免議題：RoHS 2.0豁免條款還未看到結果，如果豁免不通過，由於公司擁有獨家煉伸銅、專業車削技術及大量生產能力，可以全面切換環保微無鉛銅製品；若豁免展延，越南廠正在申請購買銅下料營業項目，加上大陸用電成本上漲，擴大越南煉銅廠利基。

建通今年前3季稅後盈餘為2.12億元，每股盈餘為1.28元；累計前10月合併營收為35.68億元，年增32.22%。

展望明年，何易霖表示，明年成長動能來自車用電子連接器、電工端子、以及異形導體銅材，明年營收將持續成長，獲利因產品組合持續轉佳，成長幅度優於營收。