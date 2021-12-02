刑事局與北富銀簽署合作意向書，推動智能反詐。（警方提供）

因應近年電信網路詐欺犯罪持續高發，為期結合民間力量，攜手防制民眾受害，刑事局與台北富邦銀行於今（2）日以「智能防詐、強化保障」為合作目標，共同簽署合作意向書，聯合建置金融詐騙偵測暨預警機制，以大數據分析及AI科技共同守護民眾財產安全。

刑事局分析指出，目前詐欺犯罪仍以假投資、假檢警、解除分期付款等案類為主要的犯罪手法，支付管道則以臨櫃匯款及網路轉帳為大宗，均須透過金融體系的運作，詐騙被害人金錢及洗錢隱匿。

警方說，要徹底斬斷犯罪金流與溯源追查幕後的詐欺集團及金主，警方持續與銀行業者建立打擊詐欺犯罪的共識並著手行動，今年度迄今已成功臨櫃攔阻被害人轉帳匯款逾新台幣13億餘元、警示涉案帳戶約3萬8457組（圈存2億8000餘萬元），成效斐然。

刑事局表示，在與北富銀「智能防詐、強化保障」合作機制中，將由刑事局彙整多年來查緝詐欺集團所累積的偵查經驗，分析犯罪態樣及可疑徵候，由雙方的資訊團隊建置智能模型，建立金融詐騙偵測暨預警機制，以兩方向為起點：一、分析警示帳戶金流態樣，制定異常偵測指標。二、建立雙方即時通報管道，強化線上打擊犯罪能量。

刑事局長黃嘉祿表示，警方在打擊詐欺犯罪的工作上，持續透過行政院跨部會的會議平台，結合經濟部、金管會、通傳會等事業主管機關共同推動。在民間機構，則需要電商、網路平台、資通訊、金融業者的積極協助。

黃嘉祿說，對於台北富邦銀行願率先運用前瞻金融科技，積極與刑事局攜手合作表達敬佩，期望今日的簽約儀式，能透過北富銀在同業間的領先地位，帶動更多金融業者加入公私協力、共同反詐的團隊，共同保衛民眾財產安全。