大陸國家發展改革委微信公號26日通報，發改委研究完善煤炭市場價格形成機制。將進一步聽取各方面意見建議，綜合採取市場化、法治化措施，引導煤炭價格回歸合理區間並保持在合理區間內運行，一旦超出合理區間，及時採取措施予以調控，推動上下游產業協調高品質發展，更好保障能源安全穩定供應。

大陸發改委稱，大陸國家發展改革委價格司近日赴華能集團開展專題調研，召開煤電企業座談會，聽取企業意見建議，研究完善煤炭市場價格形成機制。

與會企業認為，近期大陸綜合採取一系列措施深化煤電上網電價市場化改革、加強煤炭市場調控，成效顯著，煤炭價格逐步趨於理性，煤電企業經營困難得到緩解。實踐表明，在市場失靈、煤炭價格出現不正常上漲的情況下，大陸國家採取綜合措施，加強調控監管，引導煤炭價格回歸合理區間，是有效市場和有為政府有機結合的充分體現。

與會企業提出，煤炭是基礎能源，煤炭和煤電產業存在較為穩定的產銷關係。從多年市場運行規律看，煤炭價格客觀上存在一個合理區間。煤炭價格在合理區間運行時，煤炭生產、流通、消費能夠保持基本平穩，煤、電上下游產業能夠實現較好協同發展。

與會企業認為，當前完善煤炭市場價格形成機制正當其時，希望相關意見盡快出來，並對重點產區煤炭出礦價格和港口下水煤價格合理區間提出具體建議。