香港「東網」25日消息，香港新民黨主席葉劉淑儀24日晚收到藏有腐肉的信件，自稱「流亡台灣」的香港人「何歡喜」25日在社交媒體分享葉劉淑儀收到恐嚇信的新聞，並加上標籤「＃承認責任」。「星島網」稱，民建聯林琳25日也收到內藏疑為「肉碎」的信件，信封郵票顯示信件來自台灣。港警表示，案件將合併交由「有組織罪案及三合會調查科（O記）」跟進。

香港「東網」稱，葉劉淑儀24日晚收到的信件是由台灣寄出，寄到她家中。她表示，當晚回家查看信件，發現一封信件有異，拆開信件後發現裡面有一包用塑料袋包著的物體，沒有其他東西，她之後報警，警方化驗後稱有關物體是腐肉。

葉劉淑儀強烈譴責有關行為。恐嚇信上附有一個香港東湧的回郵地址，警方調查後證實屬假地址。

報導稱，自稱「流亡台灣」的香港人「何歡喜」早前已在其社交媒體Telegram承認寄恐嚇信給多名法官，他25日又在Telegram分享葉劉淑儀收到恐嚇信的新聞，並加上標籤「＃承認責任」。報導還稱，葉劉淑儀收到的恐嚇信，均是以電腦打印地址及收件人姓名，與近日多名人士收到的恐嚇信，所用的字體一樣。

另據香港「星島網」報導，民建聯林琳25日也收到內藏疑是「肉碎」的信件，信封郵票顯示信件來自台灣，林琳已報警求助。

「星島網」稱，除上述兩人外，多名法官和社會知名人士近日收到有類似疑似恐嚇信件，香港警方表示，案件將合併交由「有組織罪案及三合會調查科（O記）」跟進，暫時未有人被捕。

香港「東網」、「橙新聞」前兩天曾爆料，香港曾審理黑暴案件的法官接連接到恐嚇信，半月達5起。就司法機構接獲恐嚇信件，香港律政司本月23日表示，恐嚇法官及司法人員是卑鄙低劣的行為，令人髮指。這些可恥行徑最近有變本加厲的跡象，特區政府予以嚴正譴責，更絕不姑息這種違法亂紀及損害法治的惡行，執法機關必定積極跟進，將不法之徒繩之以法。