世芯-KY(3661)客戶湖南國科微電子已被添加到美國實體清單，美系外資針對該事件也出具最新研究報告，認為此應該僅為短線衝擊，世芯-KY來自全球AI和大陸CPU的業務，以及大陸消費性ASIC(客製化晶片)仍舊強勁，故維持世芯-KY加碼評等、目標價1190元。

美系外資表示，世芯-KY的客戶之一湖南國科微電子已被添加到美國實體清單，其實在先前對於世芯-KY的報告中就已經臆測到，隨著美中貿易爭端，世芯-KY大陸客戶的超級電腦將面臨問題，惟世芯-KY管理階層認為並不會面臨問題，且作為世芯-KY關鍵代工合作夥伴台積電(2330)也獲得了美國國務院的商業批准，不僅如此，世芯-KY也看好大陸超級電腦項目將貢獻營收逾20%。

美系外資表示，本次實體名單事件恐對世芯-KY會是負面影響，但是，未來對世芯-KY的影響應該是有限的。根據世芯-KY營收細目顯示，其對國科的7奈米晶片出貨大部分時間都在落在今年上半年，故雖國科為世芯-KY第二大客戶，但出貨在第三季都已經大多完成，世芯-KY第四季營收本來就不包含國科，再者，如果大陸客戶打算通過美國ECCN分類，類似先前天津飛騰，世芯-KY也不排除會提出申請，另外，目前來自全球AI和大陸CPU客戶的業務，加上其他一些大陸消費性ASIC(客製化晶片)項目，已均足夠大支持世芯-KY的強勁增長，故維持世芯-KY加碼評等、目標價1190元，此事件對股價應該短期影響。

至於世芯-KY也已經證實有客戶名列本次美國實體清單其中，但這客戶所有量產項目已完成，對今年的營運及財務狀況無任何影響，明年營運展望依然樂觀。