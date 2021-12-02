亞系外資出具最新研究報告指出，看好股后信驊(5274)將會是伺服器需求上升趨勢中的主要受益者，且未來兩年ASP、毛利率持續正向成長，故維持信驊買入評等、並將目標價由2600元調升到3900元。

亞系外資表示，充足的40奈米晶圓供應，推動信驊BMC(遠端伺服器管理晶片)出貨，而新的AST2600系列已經遷移到28奈米，雖然晶圓成熟製程大多被WiFi、SSD控制器、OLED驅動器等占用，但預計信驊的BMC出貨量增長，主要是由台積電通過創意(3443)提供的額外晶圓產能支持，以維持住信驊穩定期量產方案。雖然晶圓短缺對信驊利潤率較高的非BMC產品造成壓力，但額外的晶圓支撐可以維持出貨量增長，並有助於2022年、2023年產品組合優化。

亞系外資指出，信驊是伺服器需求上升趨勢中的主要受益者，根據近期英特爾、輝達等財報所釋出的訊息顯示，目前市場對於服務器、數據中心的需求依舊強勁，看好信驊將在這上升趨勢中成為主要受益者。

亞系外資進一步指出，信驊前景持續看好，主要原因來自於，首先，信驊以超過70%的全球市占率主導BMC市場供應；再者，新的英特爾Eagle伺服器平台將客戶端升級，因此，預測BMC產品將在2022年、2023年分別增長34%、18%，並占信驊2022年、2023年營收93%以及91%；最後，信驊為反映成本上漲，也對客戶進行漲價，有力支持其ASP和毛利率，且新的AST2600系列將具有更高的ASP，預計AST2600對營收的貢獻將自今年的7~8%增加到2022年的20%，利潤率更高的非BMC產品的貢獻也可以支持產品組合優化，故維持信驊買入平等、並將目標價由2600元調升到3900元。