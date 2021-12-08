近日全球半導體產業聚焦台積電和英特爾台美兩大龍頭企業交鋒。英特爾（InTel）CEO季辛格（Pat Gelsinger）批評台灣不是穩定的地方，呼籲美國應支持本土企業，不應該力挺台積電；而台積電創辦人張忠謀則回應，英特爾把台積電當對手，但「季辛格在剩下的5年時間，不可能打敗台積電」。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，「高手過招，高下立判」，他還說，季辛格打不贏對手還惱羞成怒，比去年華為任正非能自我反省，看起來格調更低。

謝金河在臉書發文表示，這兩天全球半導體產業最大的焦點是英特爾季辛格突然站出來說：台灣不是穩定的地方，呼籲美國不應該力挺台積電。這位在英特爾任職30年的技術長，後來到VMWare擔任CEO，去年出任英特爾新的CEO，這位新執行長上任後，炮火四射，經常對準台積電打，這次再砲打台積電，同時也把台灣拖下水，說台灣不是穩定的地方，美國政府不該支持台積電。

不過，季辛格發言後，台積電創辦人不急不徐地說了一段他與季辛格打交道的往事，也稱許季辛格是精明幹練的執行長，不過他話鋒一轉說，英特爾把台積電當對手，英特爾的執行長65歲必須退休，他認為季辛格在剩下的5年時間，不可能打敗台積電！「這個慢條斯理的回應，立即把焦慮的季辛格比下去」。

謝金河說，通常兩個敵對的對手，要打敗對手都必須從對手最弱的地方打下去，但季辛格上任以來，屢屢充滿情緒性發言，而且都與企業的核心競爭力無關，對英特爾不是好事。這幾年，「Nvidia」與「AMD」這兩家公司都快速壯大，兩家都仰賴台積電的晶圓代工，季辛格眼看著AMD追上來更加按捺不住。

這些年，英特爾仍在製造上使力，謝金河指出，儘管有些晶片在台積電投產，但英特爾仍把重心放在製造上，其實英特爾使盡全力，恐怕也沒有優勢、不是台積電的對手，因為成本結構已經不一樣，如果英特爾早一點和台積電從競爭者變成夥伴關係，今天的英特爾可能市值已上兆美元了，「英特爾選擇一條難走的路，和台積電正面交峰，可能在策略上有更大調整空間」。

謝金河認為，這次季辛格對著台灣及台積電打，予人有一種打不贏對手，耍賴的惱羞成怒的感覺，這樣的表態，張忠謀完全沒有放在心上。「這對比去年華為的任正非的自我反省，看起來格調更低了一些！」