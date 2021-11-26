澳洲周五宣布正在調查在南非新發現的新冠變種病毒，並警告如果新病毒株的風險升高，澳洲可能會禁止來自非洲國家的旅客入境。

南非科學家擔心這個名為B.1.1.529的新冠變種病毒具有大量、非常不尋常的突變，可能逃脫人體的免疫反應，並提高其傳染力。

澳洲衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，如果世界衛生組織（WHO）將其歸類為主要的新變種，他將迅速做出反應。他在記者會上表示：「如果醫療建議是我們必須做出改變，我們將毫不猶豫」。

為了防堵新變種病毒，英國已宣布自周五起禁止來自南非、納米比亞、波札那、辛巴威、賴索托和史瓦帝尼等6個非洲國家的航班，並要求從這些國家返國的英國旅客進行隔離。

英國衛生官員表示，這種新病毒株可能降低疫苗的有效性，因為其刺突蛋白與研發疫苗所根據的原始新冠狀病毒上的刺突蛋白不同。

世衛組織宣布周五召開特別會議討論這個新變種病毒對疫苖和療法的影響，但也表示要真正了解其影響可能需要「數周」時間。

自新冠疫情爆發以來，澳洲在本月初首度放寬了國境管制措施，開放已完整接種疫苗的居民返國，且不必進行隔離。

南非新發現的新冠變種病毒引發市場恐慌，周五澳洲S&P/ASX 200指數大跌1.9%。