新北市立淡水古蹟博物館於今（26日）舉辦「淡水木下靜涯舊居」揭幕典禮。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於今（26日）舉辦「淡水木下靜涯舊居」揭幕典禮。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於今（26日）舉辦「淡水木下靜涯舊居」揭幕典禮。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於今（26日）舉辦「淡水木下靜涯舊居」揭幕典禮，新北市副市長謝政達表示，淡水擁有多元風貌與豐富底蘊，是新北市青春山海線及美學廊帶中重要的一環，淡水木下靜涯舊居位置連結淡水紅樓、淡水日本警官宿舍等文化資產，本次舊居的修復與開放，將使區域歷史風貌更具完整性。

長謝政達、市政顧問蔡葉偉、文化局副局長于玟、淡水區長巫宗仁、新北市議員陳偉杰、淡水古蹟博物館長黃麗鈴、展覽顧問江秋瑩及地方文史工作者等人與會出席。

活動以顛倒畫表演揭開序幕，精彩的演出獲得滿堂彩，現場氣氛猶如日本畫家木下靜涯與臺灣藝術家當年同樂的情境，彷彿穿越時空回到過去。最後由與會貴賓共同戴上木下靜涯經典造形「粉紅色墨鏡」共同揭幕，宣布舊居正式對外開放。

文化局副局長于玟表示，日本畫家木下靜涯以膠彩畫見長，曾任臺灣美術展覽會、臺灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響臺灣東洋畫風格的發展；他亦熱心提攜後進，臺灣重要膠彩畫家如林玉山、郭雪湖、蔡雲巖等皆曾頻繁拜訪他於淡水的住所，而未來新北市美術館成立後，期盼舊居成為淡水的美術推動基地，繼續發揮藝術影響力。

淡水木下靜涯舊居一樓介紹修復歷程、畫家生平及對臺灣藝術的貢獻等，二樓展示木下在淡水的日常生活故事，最特別的是展間一隅復刻木下在小倉畫室的相片，可一窺膠彩畫家創作場景。展覽外，值得一提的是木下靜涯的個性與人生態度，他常戴粉紅色墨鏡，個人特色鮮明；有時外出不鎖門窗，入不敷出卻常吆喝藝術同好吃鍋，更飼養現代不常見的白火雞與猴子，十分熱情瀟灑。還有更多的故事歡迎收聽淡古Podcast「淡博名利」。

淡水木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，具19世紀末磚造洋樓風格，1923年木下承租作為居所，取名「世外莊」，一樓為唭哩岸石牆面，二樓為斗子砌牆，陽臺外的雨庇，是辨識舊居的重要特色。1953年為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍，2010年正式登錄為歷史建築，今（2021）年修復完工，目前已對外開放並免費入館，歡迎有興趣的民眾前來參觀。