英國央行(BoE)行長貝利(Bailey)周四在一場活動上表示，在經濟不確定時期，央行如果試圖為利率可能會發生什麼樣狀況而提供指引(guidance)時，都會承擔風險。

此前貝投資人批評，認為貝利為本月的利率決策發出誤導的訊息。貝利解釋說，提供指引仍是央行較新的手段。

英國央行在11月4日將利率維持在0.1%低點，但是投資人卻將貝利在10月發表的言論解讀為央行可能會升息。

貝利在周四解釋說，他從未明確地說出利率何時可能會上升，而關於他將採取(升息)行動的必要性，是以通膨預期的升溫為前提條件。貝利指出，他當時說，央行不會允許通膨預期失控，此言論並不是指引，而是去說明和提醒目前的處境。

行長還指出，對於經濟狀抗發表評論，以及對央行可能對借貸成本採取和種措施，這兩者的界線很難清楚地區分出來。「當我們使用字詞時，評論和指引之間的界線是相當模糊的」。

貝利已經在本周二表示，他將減少政策指引的使用。