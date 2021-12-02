美國男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）日前在低成本西部電影Rust片場不慎用道具槍誤殺攝影指導，他接受美國廣播公司訪問時表示，當時他未將手中槍枝扣下扳機。

法新社和路透社報導，這起悲劇發生在10月21日，當天也是影片製作人的亞歷鮑德溫正在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）附近排練一幕場景，當時他的角色揮舞著柯特45（Colt .45）左輪手槍，誤殺42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins），並傷及48歲導演蘇薩（Joel Souza）。事後亞歷鮑德溫稱此事是一場悲劇意外。

亞歷鮑德溫出事後首次接受重要訪問時表示，他「不知道」一顆實彈是怎麼進入片場的。

美國廣播公司新聞網（ABC News）今天公布訪問摘錄內容，亞歷鮑德溫受訪時表示：「扳機沒有被扣下，我沒有扣扳機。」

亞歷鮑德溫強調：「不會，不會，不會。我永遠也不會拿槍指向任何人並朝他們扣下扳機，永遠不會。」

在這段預定明天晚間完整播出的訪談中，亞歷鮑德溫並未解釋這把槍是如何開火的。

這把槍原本應該填裝假子彈，亞歷鮑德溫受訪時被問及實彈究竟是如何被填入手槍裡的。

亞歷鮑德溫說：「我毫無頭緒。有人把實彈放到槍裡，而這顆子彈甚至根本不應該出現在這塊土地上。」

檢察官拒絕排除對涉及Rust的任何人提出刑事指控，包括亞歷鮑德溫和軍械師古提瑞茲－利德（Hannah Gutierrez-Reed）。

今天公布的法院文件顯示，他們本週搜查期間在阿爾伯克基（Albuquerque）一間提供電影片場道具和武器的供應商家中發現Rust文件，和疑似亞歷鮑德溫使用的左輪手槍實彈。

根據法院文件，這名叫作肯尼（Seth Kenny）的供應商稍早向警方表示，他認為片場發現的實彈可能是他先前從友人那裡取得的重裝彈藥。重裝彈藥是利用回收的零件組成，包括子彈。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1101202