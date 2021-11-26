今年疫情期間，台灣、印度雙邊貿易逆勢爆量增長，前10月成長65％，外貿協會為協助廠商搶攻復甦商機，連續舉辦「臺灣工業產品拓銷印度線上團」，促成逾1000萬美元採購商機。

貿協指出，印度近14億人口，平均年齡僅29歲，具備大量人口紅利及經濟成長動能，亦是我國新南向政策重點國家，經貿關係緊密，此次線上拓銷團，並由駐外單位洽邀超過140家買主，進行近200場媒合洽談會，協助我國廠商搶抓印度市場最新商機。

貿協表示，今年截至10月，雙邊總貿易額超過63億美元(約63億美元)，相較於去(2020)年同期(約38億美元)大幅成長65％，在疫情嚴峻的考驗下，能有如此優異的成果，歸因於印度後疫情時期正式來臨與景氣劇烈復甦。

此次線上貿易訪問團安排參團廠商於印度孟買、清奈、加爾各答等地拓銷，吸引台灣氣動元件大廠「台灣氣立」、特殊化學品「禾新精密」、深耕印度多年的「山寶王模具」等12家廠商與印度安控器材品牌商Samriddhi Automations、氣動元件主要代理商Nikita Pneumatics等線上對談。

印度近年積極推動「印度製造」政策，提供獎勵措施，包括鴻海、緯創、和碩等科技業者已在印度形成產業聚落，也取得印度政府生產獎勵連結計畫的補助，相對激勵貿訪團參與洽談意願；此外，韌性供應鏈轉移議題發酵下，更加重印度成為我國各重要電子大廠投資的新選擇。