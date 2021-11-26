電子商務崛起一度將實體門市打趴，不過隨著業者對實體店的價值改觀，加上吸引新客戶的成本上揚，帶動線上零售商對實體店面的需求揚升。調查顯示，2021年零售商展店數將超過關店數，此為2017年來首見。

研究顧問公司IHL Group分析逾900家連鎖店發現，2021年零售商新開設的店面數量，將是2017年來首超過關店數量。大部分的店數成長來自大型零售商、連鎖食品、藥品，以及便利商店。

至於在過去5年經歷最劇烈市場變化的百貨公司和專賣店，開店數仍然低於關店數，不過關店的速度已經較紀錄高水準減慢。

產業高階主管與分析師表示，零售商對實體商店的價值看法改變，是刺激業者零拓展實體店面的原因之一。

此外，獲得線上客戶的成本躥揚，實體門市成為吸引新客戶較便宜的方法。而且房東願意接受較短或較有彈性的租約，亦鼓勵業者拓展門市據點。

體育用品店Dicks Sporting Goods的店內環境與虛擬行銷副總裁羅勒（Toni Roeller）指出，5、6年前外界熱議電商是否會吞掉實體零售業。不過現在線上和門市體驗有更緊密的結合，意味著業者需要更多實體店面。

零售商現今開設的實體店己與往昔大不相同，有些店規模更小，提供消費者瀏覽以外的體驗。

根據ProfitWell數據，透過谷歌和臉書廣告、付費搜尋和內容創作等方式獲得客戶的成本，也就是數位客戶獲取成本（digital customer acquisition costs），在過去5年來暴漲將近50％。

ProfitWell執行長坎培爾（Patrick Campbell）指出，有更多品牌在數位行銷砸下更多經費，是數位客戶獲取成本越來越高的原因。蘋果和谷歌等企業開始限制使用cookies後，預期客戶獲取成本將進一步上揚。