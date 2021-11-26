第24屆京台科技論壇峰會25日以視訊連線的方式在北京、台北兩地同時舉行，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一出席並致辭時表示，鏟除「台獨」禍根，台胞美好生活才有保障。

中國台灣網報導，劉結一表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是新時代中華民族偉大復興的必然要求。大陸將繼續團結廣大台灣同胞共同推進祖國統一進程。

劉結一表示，大陸擁有超大規模市場和完備的現代化產業體系，高水平科技自立自強取得新進展，創新指數持續提升，大循環、雙循環更加暢通，共建「一帶一路」高質量發展，生態文明建設和綠色低碳發展持續推進，營商環境不斷優化。

劉結一表示，近年來，大陸不斷完善惠及台胞的制度安排和政策措施，將繼續協助解決台企遇到的實際困難。這些都為台胞台企來大陸更好發展，共享民族復興的榮光提供了巨大新機遇、新空間。廣大台胞台企在祖國大陸熱土上大有可為。

劉結一指出，當前，台海局勢面臨緊張。民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖否定台灣是中國不可分割一部分的事實和現狀。這些謀「獨」行徑違逆民族大義，危害台胞福祉，是極其危險的。

劉結一呼籲，廣大台胞務必提高警惕、明辨是非，堅決制止「台獨」分裂勢力破壞兩岸和平統一的前景，堅決與「台獨」分子劃清界限。「台獨」分子是兩岸同胞共同的敵人，鏟除「台獨」禍根，廣大台胞安居樂業、實現美好生活才有保障。無論「台獨」勢力還是外部勢力，在台海興風作浪都是徒勞的，逃不過徹底失敗的下場。

第24屆京台科技論壇以「合作推動新發展、攜手構建新格局」為主題，聚焦兩岸高新技術產業、高端服務業等領域，兩岸相關部門、產業協會、知名企業代表和科技界人士深入交流、共話發展。