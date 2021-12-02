台北市議員王世堅今受訪。（楊亞璇攝）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴力脅迫事件，引發關注，又爆出PTT上一名暱稱「CrazyWinnie」（沒品維尼）網友發文幫林秉樞帶風向，疑為民進黨議員辦公室前助理、「台獨機關槍」李柏璋。對此，民進黨台北市議員王世堅被問到恐有綠營網軍操作，他直言「我認同啊！」這些網軍年紀輕輕就出賣自己靈魂、躲在暗處，對得起民進黨過去先賢先烈？並強烈質疑林背後有人，就是要毀掉高嘉瑜。

王世堅指出，他一直認為是黨內有部分人士在惡意攻擊她，所以當時他也有聲援高嘉瑜，最近高嘉瑜批評高端也招致惡意圍剿；他也強調自己不認識林秉樞，「什麼人玩什麼鳥啦」，你大概可以想像的到，「他也沒機會靠近我這種人」。

對於PTT上有網友發文帶風向、幫林秉樞洗白，王世堅表示，有句話叫「birds of a feather」、同一種羽毛的人飛在一起，代表物以類聚、沆瀣一氣，我希望藉由這次高嘉瑜被傷害，剛好無意間就露出這些，原來這些傢伙是一夥的。

王世堅表示，這些網軍年紀輕輕就出賣自己靈魂、躲在暗處，我們是一個光明磊落的社會，什麼時候開始有這些傢伙？過去民進黨也沒有這樣，這對得起民進黨過去先賢先烈？

面對媒體詢問，是否民進黨網軍頭操作？王世堅表示，他非常清楚、高嘉瑜也非常清楚啦，網軍的卑劣，你大概可以從這件事情都看得到，盡信網路不如不要網路。

王世堅表示，「我強烈質疑他（林秉樞）背後有人，就是要毀掉高嘉瑜」，過去三年前選市長的時候，一度很不諒解高嘉瑜在選舉的過程，講退一萬步，如果民進黨讓高嘉瑜批評個幾句，這樣能夠有助於高嘉瑜獲取更多中間的支持，而在她那麼艱困的選區去當選立委的話，民進黨應該欣然接受，更何況高嘉瑜的批評、建言都是出自於好意、善意，而且講的也都對。

王世堅批評，過去我們民進黨就是由下而上，就是自由、民主、多元的開放言論，並以此自豪，曾幾何時被有心人運用網軍來攻擊這些最符合民進黨的創黨精神的黨員們、這些最忠貞黨員，被他們這樣糟蹋，高嘉瑜就是一個活生生的例子。「如果這傢伙被放出來了，那就表示背後的人夠力嘛！那大家就走著瞧」。

對於高嘉瑜遭暴力脅迫事件，王世堅直呼不可思議，他認為高嘉瑜就像隻快樂的小鳥，每天自由自在的唱歌，過著她想要的理想生活，她招誰惹誰？怎會碰到這樣子的劫數，實在百思不得其解，林秉樞非常可惡，他在傷害高嘉瑜之前就先講說有服用精神病藥，就算他傷人、打人，甚至更嚴重都沒事，非常可惡。

王世堅說，只能用痛心疾首來形容，他恰巧11月24日還與高嘉瑜一起吃過飯，吃完我們有小聊了一下，現在回想起來，最後兩次吃飯好像帶一絲絲的憂鬱。事發那一天簡單的發個簡訊給她，「加油、通過苦難、邁向勝利」。

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