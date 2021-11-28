COVID-19新變異株Omicron影響下，美股道瓊工業指數大跌905點，市場擔憂台股下週一開盤「跳水」重挫。法人認為，台股漲多拉回並非壞事，PCB、電動車等績優股有望再獲逢低買盤青睞，在年底作夢行情帶動下率先反彈。

美股道瓊工業指數26日終場下跌905.04點，或2.53%，收在34899.34點；標準普爾500指數下跌106.84點，或2.27%，收在4594.62點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌353.57點，或2.23%，收在15491.66點；費城半導體指數下跌112.876點，或2.92%，收在3757.130點。

台股26日受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株消息衝擊，終場下挫284.8點，跌破月線17500點，收在17369.39點，成交值3539.84億元，週K線終結連7紅。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股漲多拉回並非壞事，能讓真正具有題材及獲利面的優質族群再度獲得逢低買盤青睞，例如印刷電路板（PCB）、電動車、電子零組件、網通等；這些績優股在今年底至明年初的作夢行情帶動下，有望在拉回後率先彈升。

國泰證期分析，美國聯邦準備理事會（Fed）恐加快緊縮貨幣政策的壓力，激勵美元強勢創高，理論上資金回流美國，股市應持續強勢表現，但短線累計漲勢已大，導致美股轉為震盪整理，4大指數相繼跌破短期均線，恐轉為橫向整理格局，短線對於台股壓力恐持續增加。

國泰證期指出，10月因Fed將縮減購債、中國能耗雙控與恒大危機等因素導致股市下跌，間接造成散戶信心消退，市場資金動能稍有影響，但台股仍以法人主導方向，尤其外資才是台股主角。

國泰證期認為，短線因美元強勢，外資操作仍相對保守，台股指數難有強勢表現機會，短線投資應以中小型股為主，後續需等待美元轉弱，顯示Fed轉緊縮的利空淡化，權值股才有全面轉強的機會。

富邦投顧表示，近期美股漲多拉回整理，加上美國對陸企提出黑名單，台股在量能同步萎縮下，持續過熱修正走勢，可聚焦受惠產業旺季、資料中心、5G等市場需求成長，以及貿易戰轉單題材相關電子股。（編輯：楊蘭軒）1101127