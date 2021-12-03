台股企業獲利亮眼，在頻創新高的盈餘及現金股利帶動下，主動式操作的台股基金也興起配息熱，去年3月疫情爆發以來就成立了5檔，成為投資台股掌握資本利得及配息收益的熱門理財工具。

據統計，台股今年第三季獲利逾新台幣1.18兆元，累計前三季達3.22兆元賺贏去年全年雙創新高；法人預估2021年稅後盈餘有望挑戰4兆元大關，現金股利上看2.4兆元，預期在獲利、股利雙利多帶動下，提升台股的投資吸引力。

也因為台股有「利」可圖，基金業者順應時勢推出配息型產品，近兩年陸續成立了5檔，包括復華台灣好收益、永豐臺灣ESG永續優選、國泰台灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭、富邦台灣永續發展高股息等基金，配息方式則有月配、季配、半年配、年配，或搭配年終配等方式相當多元，且募集成績不俗。

另外，相較於大部分配息型台股基金以股息為布局主軸，復華台灣好收益基金的配息來源則為已實現的資本利得，強調透過主動操作追求長期較佳報酬，每半年有賺就有機會分配，目標每半年報酬配一半，另一半滾入再投資。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，就評價面觀察，因台股獲利持續成長，目前本益比目前約15倍左右，位處中長期中間水準，由於台股獲利能力仍佳且評價具吸引力，逢低可分批布局於主動式操作、具收益分配機制的台股基金，同步獲取台股成長及股利收益機會。