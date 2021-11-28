陸軍航空特戰指揮部601旅編號825的AH-64E阿帕契攻擊直升機，日前執行實彈測考、拋射熱焰彈時，竟拋射出地獄火飛彈發射架，所幸沒有造成人員傷亡，但在事發前，傳出有2名軍官在進行熟飛訓練時，升空後誤觸機腹30機砲開關，返航降落時還不自知，導致機腹砲撞擊著地造成砲管變形；而也傳出指揮部601旅高層知情後，驚覺事態嚴重下達封口令。對此，陸軍航空特戰指揮部表示，發射架僅磨損，沒有變形，正檢討缺失。

航空特戰指揮部表示，所屬航空601旅一架AH-64E直升機，10月19日上午執行熟飛訓練時，因飛行員誤觸武器開關而未察覺，導致飛機落地時，30機砲槍管輕微磨損，經檢測維修後，已恢復妥善。

據了解，這起事件屬人為疏失，10月19日上午，601旅的上校參謀主任與中校政戰處長，是資深飛官，2人駕駛阿帕契直昇機做熟飛科目，升空後誤觸武器系統又未發現，導致機腹的30機砲砲管朝下，致降落時受損。軍方官員說，此一事件屬一般飛安通報，而非重大飛安事件。

航特部指出，全案已完成調查，刻正檢討人員違失；另援引為例，要求各航空旅納入飛安態樣宣教，避免類案再生。

陸軍航空特戰指揮部601旅編號825的AH-64E阿帕契攻擊直升機，11月3日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑機組人員在模擬射擊後，進行戰術脫離時原本要發射熱焰彈，未料卻誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場。當時軍方初步調查，該起意外是因副駕駛（火炮瞄準手）誤觸武器掛架拋射開關導致，未來加強測考訓練。