美國近期對於在台美軍的態度採取愈來愈公開的態度，五角大廈資料顯示，今年以來在台美軍人數從20人增至39人，但是此一數字是否包括在台參與訓練的特戰分隊則不得而知。台灣大學訪問學者夏普（Bill Sharp）表示，他敢打賭至少有少數美國軍人在東沙島上訓練台灣駐地人員，這可以保證中共不會攻擊東沙島。

《美國之音》報導說，去年12月31日至9月30日期間，美軍人數從20人增加到39人，雖然沒有引起太大的轟動，但蔡英文總統10月份也罕見地公開承認美軍在台灣保持少量存在。而美國在台灣的非官方軍事存在增加了一倍，專業人士說，這是再次向中國顯示台灣的未來持續是美國的優先要務。

據五角大廈國防人力資料中心顯示，在台美軍現役軍人目前包括29名陸戰隊員、2名陸軍人員、3名海軍人員和5名空軍人員。但這個數字尚不清楚是否包括在台灣訓練當地軍人的一個美軍特戰分隊和陸戰隊人員，也不清楚他們是否是參與策劃和國務院運作的軍官。

報導說，美國國防部沒有就此置評，但美國陸軍去年底公佈了美國綠色貝雷帽（Green Berets）特種部隊與台灣軍人訓練的罕見照片。

台灣歷史和國防作家、2020年國立台灣大學訪問學者夏普（Bill Sharp）說，「美國用『切香腸』的方法展示對台灣的支持，不斷有國會議員和其他顯赫人物訪問台灣。」

他表示，過去一年半中，「我們向台灣出售了一個又一個的武器綜合項目。」「鑒於中國對台灣的持續威脅，我們試圖盡可能的低調，我們顯然要中國知道台灣安全對美國至關重要。」

副參謀總長李廷盛搭軍機挺進東沙慰勞官兵，但在海巡官兵背後，穿迷彩服的陸戰隊員意外入鏡。(圖／軍聞社提供）

夏普說，增加駐台美軍人數可能是向台灣軍方顯示如何使用他們最新的武器採購，或訓練他們利用小型橡皮艇戰術幫助保衛東沙島等台灣外島。

他指出，攻擊東沙島嶼可能是讓台灣和美國在沒有平民死亡的情況下感到難堪的方便辦法。「我願打賭至少有少數美國軍人目前在東沙島上訓練台灣防衛者，作為引爆線。這是保證中國不會攻擊東沙，因為可能導致一名美國人死亡，讓美中關係陷入更大的緊張。」