Omicron是什麼。

義大利研究團隊昨（27）日公開全球首張新冠變異株Omicron的照片，畫面顯示Omicron的棘狀蛋白密密麻麻都是突變，和Delta變異株有明顯區別。

Prima foto al mondo della variante #Omicron realizzata nell'area di ricerca di Medicina Multimodale del Bambino Gesù. Mostra la struttura della proteina spike della variante Omicron a destra e Delta a sinistra rispetto alla spike originale SARS CoV-2 #ANSA https://t.co/PtV3nk137S — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 27, 2021

《義大利晚郵報》（Corriere della Sera）報導，羅馬Bambino Gesù兒童醫院的研究團隊昨日公布Omicron全球首張照片，研究團隊將Delta及Omicron變異株的棘狀蛋白和原始新冠病毒Sars-Cov-2的棘狀蛋白作對比。

其中紅點代表變異度非常高的區域，橘色代表變異性高，黃色代表變異性中等，綠色代表變異性較低，淺藍色代表變異性更低，灰色區域代表變異株在該區域沒有發生變化。

照片顯示，Omicron的棘狀蛋白上有密密麻麻的紅點，代表比起Delta，Omicron突變的區域更多。

不過研究人員也強調，這並不意味著Omicron更危險，只是病毒透過突變進一步適應人類。