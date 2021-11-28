義大利研究團隊昨（27）日公開全球首張新冠變異株Omicron的照片，畫面顯示Omicron的棘狀蛋白密密麻麻都是突變，和Delta變異株有明顯區別。
《義大利晚郵報》（Corriere della Sera）報導，羅馬Bambino Gesù兒童醫院的研究團隊昨日公布Omicron全球首張照片，研究團隊將Delta及Omicron變異株的棘狀蛋白和原始新冠病毒Sars-Cov-2的棘狀蛋白作對比。
其中紅點代表變異度非常高的區域，橘色代表變異性高，黃色代表變異性中等，綠色代表變異性較低，淺藍色代表變異性更低，灰色區域代表變異株在該區域沒有發生變化。
照片顯示，Omicron的棘狀蛋白上有密密麻麻的紅點，代表比起Delta，Omicron突變的區域更多。
不過研究人員也強調，這並不意味著Omicron更危險，只是病毒透過突變進一步適應人類。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。