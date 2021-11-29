《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度向俄羅斯採購的S-400防空系統，可能會優先部署在與巴基斯坦接壤的西部戰線，而非近期氣氛緊張的拉達克（Ladakh）與中國大陸西藏邊界，原因是中印邊境的多山地形不適合該系統發揮，且巴基斯坦更可能在缺乏預警下發動突襲。

根據報導，在杜拜航空展（Dubai Airshow）舉行前，俄羅斯負責對外軍售的聯邦軍事技術合作局（Federal Service for Military-Technical Cooperation）局長舒加耶夫透露，該國已依照計畫，開始向印度交付S-400防空系統。交付預計於2023年結束前完成。

退役空軍中將、曾擔任印度空軍副參謀長的高卡爾（Bhushan Gokhale）告訴《歐亞時報》，印度可能優先在印巴邊境部署S-400，若數量足夠，下一個目標則是印度東北部。不過他也強調，未來仍可能根據國內外情勢，在必要時將S-400調往不同防區。

高卡爾指出，中印邊境地形多山，無法完全發揮S-400的長射程優勢；與巴基斯坦接壤的西部邊境則非常平坦，能讓S-400直接威脅該國遠離第一線的各種目標。退役印度空軍上校德布納斯（Badal Debnath）也認為，S-400能監控廣大範圍的巴基斯坦空域，讓其難以發動奇襲。

退役印度陸軍上校、軍事分析師庫希瓦哈（Rajinder Kushwaha）則表示，地理環境上的接近，讓面對巴基斯坦的西線更容易受到突襲；且巴基斯坦近年政治動盪，有極高可能性引發另一波軍事衝突，因此印度須盡全力確保領土安全。他強調：「中國大陸是頭號敵人，但巴基斯坦更危險且瘋狂。」