繼公布澳洲首例Omicron新冠變種病毒感染病例後，總理莫里森（Scott Morrison）周一宣布該國將檢討自12月1日起對技術移民和學生重新開放國境的計畫。

周日兩名從非洲南部抵達澳洲的旅客經檢測後確診感染Omicron新冠病毒新變異株。

目前澳洲已經下令從9個非洲國家返國的公民必須進行14天隔離，並禁止來自這些國家的非澳洲公民入境。

莫里森呼籲民眾保持冷靜，目前數據尚未完全證明Omicron變異株的嚴重性、傳染性和疫苗抗藥性。莫里森周一接受媒體訪問時表示，所以我們一次只採取這麼一步，以獲取最好的資訊、做出冷靜明智的決定，現在就對外國遊客全面恢復為期兩周的強制性飯店隔離措施仍「為時過早」。

世界衛生組織宣布將南非新發現的新冠變種病毒B.1.1.529列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），並以希臘文的第15個字母命名為「Omicron」。世衛警告Omicron變異株的刺突蛋白擁有大量突變，可能比其他變種病毒更具傳染力。目前專家還在了解與其他病毒株相比，Omicron的嚴重性為何。

莫里森表示，國安委員會將在周一晚些時候召開會議，以評估自周三起重啟國境的鬆綁措施。所有州和領地領導人將於周二開會討論相關事宜。