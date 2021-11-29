根據歐洲聯盟今晚聲明，歐盟官員週末與重掌阿富汗政權的武裝組織塔利班會談，塔利班請求協助維持阿富汗機場正常運作之外，雙方也對當地人道情勢表達「嚴重關切」。

歐盟與塔利班（Taliban）高級官員週末在卡達首都杜哈會晤。美國也將在明天與塔利班在杜哈展開為期2週的會談。

歐盟對外事務部（EEAS）在聲明中表示：「對話並不代表歐盟承認臨時（塔利班）政府，這是歐盟基於歐盟本身與阿富汗人民的利益、所展開介入行動的一部分。」

塔利班代表團由代理外長穆塔奇（Amir Khan Mutaqqi）率領，團員包括代理教育和衛生部長、代理央行行長以及外交部、財政部、內政部以及情報局官員等。

歐盟則是由歐盟阿富汗問題特使尼克拉森（Tomas Niklasson）領軍，同行人士還包括EEAS官員和歐盟執委會負責處理人道援助、國際夥伴關係和移民問題的官員。

根據歐盟聲明，塔利班誓言會堅守承諾，將「特赦」過去20年參與西方所扶植阿富汗政府對抗塔利班的阿富汗人；塔利班也再次承諾，會允許阿富汗人和外國人依其意願離開，但「要求（歐盟）協助維持機場運作」，以實現這個目標。

歐盟聲明說：「隨著冬季將至，雙方對於阿富汗日益惡化的人道情勢表示嚴重關切。」聲明中並強調歐盟將持續提供人道援助。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1101129