世界(5347)今（29）日宣布，委託國立陽明交通大學（簡稱陽明交大）進行「積體電路製造商主生產排程智能化」計畫，由陽明交大工業工程與管理學系教授張永佳主持，陳勝一教授擔任共同主持人。

世界先進公司與陽明交大工業工程與管理學系的合作已邁入第二年，雙方第一年合作開發之最佳化短期投片規畫智能管理工具，已陸續於各廠上線使用，提升人員的工作效率與決策品質。

世界先進資訊科技暨智能管理協理張永政說：「世界先進公司致力於建設高度自動決策的智能生產與管理環境，且積極與陽明交大合作，建立以人工智能高度優化的生產規畫與執行。在2021年的合作中，雙方以新式的短期投片演算法，讓公司生產效益明顯提升。2022年，期待跟張永佳教授與陳勝一教授合作建立的智能主生產排程計畫，能更進一步提升公司的智能生產管理能力。」

計畫主持人張永佳教授說：「最近半導體產業需求大增，各大積體電路製造商在產能有限的情況下，需要再精進計畫、管理與執行的效率，才能對客戶提供最有效率的服務。藉由我們團隊在過去一年與世界先進公司成功合作的經驗，此次將研究重點放在主生產排程計畫，運用工業工程的系統分析方法與最佳化工具，協助世界先進公司提升生產計畫能力與工作效率。」

本研究計畫將結合數學規畫與啟發式演算法，在不影響已承諾產能配置與訂單交期的條件下，優化主生產排程。同時，系統可依據製造現場狀況與需求變動，機動調整排程結果。結合世界先進公司即時的數據系統與生管人員的經驗所開發完成的工具，將更準確、實用。