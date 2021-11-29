北京產權交易中心29日披露的資訊顯示，首創置業有限公司擬轉讓首置物業服務有限公司100％股權，轉讓底價人民幣（下同）4.5億元。該資訊披露公告期截至2021年12月24日。市場普遍認為此舉是為加速籌資。

在大陸政策整頓下，房地產企業遭遇地震、衝擊許多公司的融資部署，在港股上市18年的北京國企首創置業9月30日正式下市，成為2021年首家下市的大陸房企。

資料顯示，首置物業成立於2012年5月8日，註冊資本1億元，為國有獨資企業。經營範圍包括物業管理；機動車公共停車場經營管理；出租商業用房、辦公用房；企業管理；酒店管理；從事房地產經紀業務等。目前該公司的唯一大股東為首創置業，持股比例100％。

財務資料顯示，截至2021年8月31日，首置物業營業收入為9987.55萬元，資產總計為1.54億元，負債總計為5318.2萬元，所有者權益為1.005億元。

根據交易條件，此次交易價款需一次性支付，意向受讓方須在提交受讓申請同時交納1.35億元交易保證金至北交所指定帳戶。